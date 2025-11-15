Marchas HOY 15 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy sábado 15 de noviembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 5 concentraciones, 4 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas y 20 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

Movimiento “Somos Generación Z México” marchará de:

10:00 Horas. Ángel de la Independencia

10:30 Horas. Glorieta de los Insurgentes

Glorieta del Ahuehuete

Con destino a Palacio Nacional en la marcha “¡Por la Justicia y la Libertad!”

Cuauhtémoc

11:00 Horas. La Fundación “Rescate de Infancia” marchará del Monumento a la Revolución a un destino por definir en la “Segunda Marcha Nacional por el Día del Hombre”

Cuauhtémoc

12:00 Horas. La Colectiva “Las Hijas de la Cannabis” marchará de Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Col. Centro, con destino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, en la marcha “Únete al Grito”, por un futuro mejor para México.

Rodadas motociclistas

Azcapotzalco

20:00 Horas. Bikers Love Azcapotzalco rodarán de Av. Cuitláhuac No. 3338, Col. Clavería, a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 15 de noviembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

