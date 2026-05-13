¿Se Esperan Más Inundaciones en CDMX Hoy? Alertan por Lluvia, Granizo y Descargas Eléctricas

La Ciudad de México (CDMX) ha registrado inundaciones y otros daños por las fuertes lluvias de los últimos dos días, por lo que aquí te informamos cómo estará el clima hoy, 13 de mayo de 2026, para saber si nuevamente podrían registrarse anegaciones en la capital mexicana.

De acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina (SGIRPC), este miércoles se prevé:

Cielo medio nublado a nublado.

Lluvias e intervalos de chubascos.

Actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Vientos de 10 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

Lo anterior se debe a fenómenos meteorológicos como inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, según información del SMN.

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¿Seguirán lluvias copiosas?

Cabe señalar que aunque seguirán las lluvias, los pronósticos indican que serán de menor volumen que los días previos.

Por ejemplo, en su reporte de ayer, la SGIRPC advirtió sobre precipitaciones desde las 14:00 y hasta las 23:00 horas en toda la CDMX, mientras que en su gráfica de hoy previó lluvias a las 18:00 horas, y después solo ambiente nublado.

También indicó que se espera que las precipitaciones de este miércoles sean menores a 15 mm, mientras que ayer se estimaron de 15 a 49 mm.

Y es que con las lluvias copiosas existe mayor riesgo de inundaciones y otros daños, como afectaciones en casas y en el transporte público.

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Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

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Para este miércoles se pronostican #Lluvias fuertes y muy fuertes ☔️ para regiones de diez entidades del país:



🏠Intenta permanecer en un lugar seguro

🚯Evita arrojar objetos en la calle y tirar la basura fuera de su lugar

🌊No arriesgues tu vida al intentar cruzar corrientes de… pic.twitter.com/ERz4CYqTQc — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 13, 2026

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Con información de N+.

spb