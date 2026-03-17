Megamarcha de la CNTE: ¿A Qué Hora Colapsarán Maestros la CDMX Mañana 18 de Marzo 2026?

Mañana 18 de marzo de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará una nueva megamarcha en la Ciudad de México (CDMX), así como un paro nacional de 72 horas.

Aquí en N+ te informamos la hora exacta y la ruta de la movilización —que nuevamente colapsará la zona centro de la capital mexicana— para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por los bloqueos.

¿Cuáles son las demandas del magisterio?

A principios de este mes, el magisterio dio a conocer su nueva jornada de acciones a partir del miércoles 18 de marzo de 2026, que incluyen una marcha al Zócalo de la Ciudad de México y un paro de 72 horas, lo anterior en demanda de lo siguiente:

Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO

Incremento salarial del 100% directo al sueldo base

Justicia social y estabilidad laboral

“La CNTE volverá a la Ciudad de México. Luchamos por una pensión digna que honre toda una vida enseñando”, indicaron en otros carteles.

“Frente a la omisión de los gobiernos, federal y estatales, y el abandono de nuestros derechos laborales y de seguridad social por parte del Sindicato Nacional, el llamado es claro: organizarnos y movilizarnos”, agregó la CNTE en Facebook.

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¿A qué hora es la marcha en la CDMX?

De acuerdo con su plan de acción anunciado en redes sociales, la marcha representativa se realizará a las 09:00 horas.

Los miembros de la CNTE avanzarán desde el Ángel de la Independencia al Palacio Nacional, en la Plaza de la Constitución. Ante ello, se espera que se afecten las siguientes vialidades:

Paseo de la Reforma (de la Diana al Centro)

Avenida Juárez

Eje Central (cruce)

5 de Mayo

Calles del primer cuadro del Centro Histórico

Además, los maestros informaron que se llevará a cabo un plantón en el Zócalo capitalino del 18 al 20 de marzo, por lo que se prevén afectaciones importantes en el Centro Histórico de la CDMX.

Canaco CDMX advierte impacto económico

Ante el anuncio del paro de la CNTE, la Cámara de Comercio de la Ciudad de México expresó su preocupación “por las afectaciones que estas movilizaciones podrían generar en la actividad económica de la ciudad, particularmente en zonas clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico”.

En un comunicado, indicó que las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan importantes retos en el contexto económico actual.

“El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral”, expuso.

Debido a ello, el presidente de la Canaco CDMX, Vicente Gutiérrez Camposeco, llamó a la CNTE para que sus manifestaciones “se desarrollen con pleno respeto a terceros, privilegiando el diálogo y evitando afectaciones desproporcionadas a la ciudadanía y al sector productivo”.

También exhortó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y del Gobierno Federal a establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio, al tiempo que se garantice la movilidad, la seguridad y la actividad económica en la capital del país.

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Con información de N+.

spb