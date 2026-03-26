Metro CDMX Hoy: Estaciones Cerradas Hasta Nuevo Aviso en Líneas 2 y 7

¡Toma precauciones! El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) advirtió sobre el cierre de estaciones de las Líneas 2 y 7, por lo que aquí te informamos dónde no hay servicio, para que consideres rutas alternas y no tengas problemas en tus traslados.

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Cierre de estaciones

A través de redes sociales, el Metro CDMX informó que dos estaciones estarán cerradas por trabajos de rehabilitación:

Estación San Antonio Abad de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña. Estación Auditorio de la Línea 7, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.

Dichas estaciones “permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias”, indicó.

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¿Hay servicio en estación Zócalo?

De igual manera, el Metro capitalino informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.

El sistema de transporte pidió a los usuarios mantenerse informados en sus canales oficiales, así como anticipar sus salidas y planificar sus traslados.

Obras en la Línea 2 del Metro

Desde el pasado 9 de febrero, autoridades de la Ciudad de México iniciaron obras de rehabilitación en la línea azul del Metro, la cual es considerada como estratégica por su alta demanda y por su vulnerabilidad en la temporada de lluvias.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las obras buscan mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, pero también brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo. Por ello se tienen contempladas acciones como:

Cambio de cárcamos

Intervención en estaciones afectadas por lluvias

Red contra incendios

Sistema de vías

Compactación balasto

Cambio de durmientes

Sistema eléctrico y electrónico

Mejora en condiciones de vigilancia

Material rodante

Modernización en 28 trenes: luces, vidrios, ventilación, tarjetas de las consolas de cabinas, renovación de los asientos.

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Con información de N+.

spb