Módulos para Sacar la CURP Biométrica en CDMX en Febrero 2026: Dónde Están Abiertos y Horarios

Tramitar la Clave Única de Registro de Población (CURP) Biométrica ya es una posibilidad en la Ciudad de México, y para que no pierdas tiempo, acá en N+ te decimos dónde se puede sacar en los módulos abiertos en la CDMX en febrero de 2026 con la lista de ubicaciones y horarios.

La CURP biométrica es la nueva forma de identidad oficial que reúne las huellas dactilares y fotografía de una persona, por lo cual puede utilizarse como comprobante de identidad en diferentes trámites oficiales o acceder a diferentes servicios.

Debido a su importancia y a que en algunos estados este trámite es obligatorio, en notas previas te explicamos cuáles son los requisitos para sacar la CURP con datos biométricos en 2026 y qué pasa si no realizas el nuevo procedimiento del documento oficial.

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en CDMX?

Si deseas sacarla, esta nueva identificación oficial con datos biométricos se tramita de forma presencial en el Registro Nacional de Población (RENAPO), que cuenta con ocho módulos de CURP en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

Para realizar tu trámite en la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad, primero debes sacar una cita en el siguiente enlace: https://citas.renapo.gob.mx/citas/. Sin embargo, toma en cuenta que el sistema puede saturarse por lo que se recomienda paciencia.

¿Dónde están los módulos CURP abiertos en febrero 2026?

Los módulos en CDMX para tramitar la CURP Biométrica están ubicados en diferentes alcaldías para que los capitalinos tengan la oportunidad de sacar este documento sin tener que desplazarse lejos de su domicilio. A continuación te dejamos la lista de las sedes abiertas en febrero 2026 con sus ubicaciones y horarios de atención:

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad

Ubicación: Londres 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 14:30 hrs.

Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México

Ubicación: Arcos De Belén 19, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc

Horario: Lunes a Viernes 08:30 a 14:30 hrs.

Alcaldía Álvaro Obregón

Ubicación: C. Canario S/N, colonia Tolteca, C.P. 01150, Álvaro Obregón, CDMX.

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hrs.

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Ubicación: Av. México S/N, C.P. 05000, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, CDMX.

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hrs.

Alcaldía Iztapalapa

Ubicación: Ayuntamiento No. 63 Col. San Lucas, C.P. 09000, Iztapalapa, CDMX.

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 14:00 hrs.

Alcaldía Milpa Alta

Ubicación: Av. Constitución Esquina Andador Sonora, C.P.12400, Milpa Alta, CDMX.

Horario: Lunes a Viernes 09:00 a 14:00 hrs.

Alcaldía Tláhuac

Ubicación: Edificio Leona Vicario, Planta Baja, Andador Hidalgo S/N, colonia Barrio San Miguel, C.P. 13070, Tláhuac, CDMX.

Horario: Lunes a Viernes 10:00 a 13:00 hrs.

Alcaldía Venustiano Carranza

Ubicación: Francisco del Paso y Troncoso, No. 219, Col. Jardín Balbuena, C.P. 15900, Venustiano Carranza, CDMX.

Horario: Lunes a Viernes 08:00 a 16:00 hrs.

Una vez que acudas a alguno de los módulos en CDMX y finalices el registro de tus datos biométricos, te enviarán a tu correo electrónico el comprobante de la solicitud de inscripción a la CURP Biométrica de RENAPO para confirmar el trámite que realizaste.

