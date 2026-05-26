¿Activan Doble No Circula el 25 de Mayo por Contingencia? Carros con Restricción en CDMX-Edomex

Checa el anuncio de la CAMe, para saber si hay Contingencial Ambiental y Doble Hoy No Circula este lunes 25 de mayo 2026, pues varios autos descansan en CDMX y Edomex

Activan Doble Hoy No Circula lunes 25 de mayo 2026 carros con restricción en CDMX y EdomexEl programa Hoy No Circula aplica este lunes bajo las restricciones de la CAMe. Foto: Cuartoscuro

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