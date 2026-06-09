¿Hay Bloqueo en la Caseta de Tlalpan Hoy? Así, la Manifestación de Ayotzinapa en CDMX

Aquí te informamos sobre la protesta de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, en la autopista México-Cuernavaca

Cierre en caseta de Tlalpan por camiones de normalistas de Ayotzinapa. Foto: CuartoscuroCierre en caseta de Tlalpan por camiones de normalistas de Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro

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¿Bloqueo en la caseta de Tlalpan? Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa protestan hoy en CDMX. Infórmate y planea rutas alternas para evitar afectaciones.

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