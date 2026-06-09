¿Hay Bloqueo en la Caseta de Tlalpan Hoy? Así, la Manifestación de Ayotzinapa en CDMX

¡Toma precauciones! Este martes 9 de junio de 2026, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, realizarán una nueva protesta en la Ciudad de México (CDMX).

Aquí te informamos sobre la manifestación, para que consideres rutas alternas y evites cualquier tipo de afectación por la protesta en la capital mexicana.

También puedes seguir todos los canales de N+ para informarte sobre las demás movilizaciones previstas para hoy, como la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al Estadio Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Dispositivo de Seguridad en Caseta México-Cuernavaca Hoy 9 de Junio 2026

Protesta por caso Ayotzinapa hoy

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, los padres y madres de los normalistas realizarán un volanteo en la alcaldía Tlalpan.

La protesta se realizará a las 09:00 horas en la caseta de Tlalpan, en la autopista Cuernavaca-México, colonia Los Cipreses.

Se tratará de un volanteo informativo como parte de las acciones de la “Jornada Intermedia hacia los 12 Años de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa”, con la finalidad de visibilizar este caso en el marco de la celebración del Mundial 2026.

Según la agenda, en apoyo a esta acción se sumarán estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Decomiso de explosivos

Cabe señalar que ayer, durante un operativo de revisión en esta caseta, agentes de la SSC apoyados con binomios caninos localizaron una caja con 59 artefactos explosivos de fabricación casera.

Dichos artefactos fueron encontrados en un autobús que formaba parte de un convoy donde viajaban estudiantes de Ayotzinapa, y padres de los 43 desaparecidos, quienes buscaban ingresar a la CDMX.

SPB