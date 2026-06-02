Normalistas Ayotzinapa Anuncian Jornada Intensa de Marchas en CDMX, ¿Cuándo?

Los normalistas se sumarían a las movilizaciones que realizan miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE Y CETEG

Ayotzinapa Va por Jornada Intensa de Marchas en CDMX: ¿Cuándo?Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Cuartoscuro

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Se tiene prevista una jornada intensa de marchas de Ayotzinapa en la CDMX. Dichas acciones forman parte de la organización para viajar a la capital del país el próximo 8 de junio

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