Normalistas Ayotzinapa Anuncian Jornada Intensa de Marchas en CDMX, ¿Cuándo?

Estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa retuvieron este martes 2 de junio de 2026 cinco autobuses de pasajeros en distintos puntos de la Autopista del Sol; esto, previo al anuncio que hicieron de trasladarse a la Ciudad de México (CDMX) en los siguientes días.

Al menos tres de las unidades fueron tomadas en las inmediaciones de la caseta de cobro de Palo Blanco, y las otras dos unidades fueron retenidas en Valle del Ocotito.

¿Cuándo es la jornada intensa de marchas de Ayotzinapa en CDMX?

Se tiene prevista una jornada intensa de marchas de Ayotzinapa en la CDMX. Dichas acciones forman parte de la organización para viajar a la capital del país el próximo 8 de junio.

Los normalistas se sumarían a las movilizaciones que realizan miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).

¿Qué harán durante estos días?

Normalistas de Ayotzinapa mantendrían un plantón indefinido con campamentos de protesta en vialidades clave y plazas del centro de la CDMX con la intención de visibilizar la falta de avances en la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Realizarán movilizaciones en avenidas principales como Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Tienen programada una marcha masiva previa al inicio de los eventos deportivos internacionales.

También planean llevar a cabo mítines y manifestaciones buscando aprovechar la atención mediática global sobre el Zócalo y los recintos del torneo para exigir verdad, justicia y la localización de los jóvenes.

HVI