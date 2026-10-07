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¿A Qué Hora Inicia Marcha de Estudiantes Hoy? Manifestación Afecta Reforma

Los manifestantes protestan en solidaridad con el pueblo palestino

Marcha propalestina en CDMXMarcha propalestina en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Manifestación estudiantil en CDMX afecta Paseo de la Reforma. Exigen cese de ataques en Gaza y ruptura diplomática. Infórmate sobre el recorrido.

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