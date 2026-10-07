¿A Qué Hora Inicia Marcha de Estudiantes Hoy? Manifestación Afecta Reforma

Estudiantes salieron a marchar este miércoles en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que habrá afectación en Paseo de la Reforma, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” de la Ciudad y el Estado de México.

Los manifestantes protestaron en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto al fuego y el cese de los ataques militares y bombardeos en la Franja de Gaza; así como la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas entre México y el gobierno señalado como responsable de promover la guerra en Medio Oriente, además de respeto a la soberanía de los pueblos.

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Hora y lugar de marcha

Los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” se concentraron a las 9:00 horas en la Alameda Central, en avenida Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, de acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Los inconformes llegaron hasta la anterior sede de la Embajada de Estados Unidos, en avenida Paseo de la Reforma No. 305, colonia Cuauhtémoc, en la misma alcaldía.

Con información de N+

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