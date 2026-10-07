Agenda de las Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 7 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan una marcha, 8 concentraciones, 4 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” de la Ciudad y el Estado de México marchará a las 09:00 horas de la Alameda Central en avenida Hidalgo, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc con destino a la anterior sede de la Embajada de Estados Unidos en avenida Paseo de la Reforma 305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Protesta Divergente “Palexico” se concentrará en Miguel Hidalgo a las 17:00 horas en la Embajada de Israel en Sierra Madre 215, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Ciclistas rodarán en Azcapotzalco a las 21:00 horas del Parque de Bolsillo en Membrillo 83, colonia Nueva Santa María, alcaldía Azcapotzalco con destino al Parque de la China, en avenida Clavería, colonia San Miguel Amantla, alcaldía Azcapotzalco; a la Glorieta de Palestina o Glorieta de Clavería, en Palestina sin número, colonia Clavería, alcaldía Azcapotzalco; al Parque de Cañitas en Cañitas, colonia Popotla, alcaldía Miguel Hidalgo; al Monumento a la Revolución en Plaza de la República sin número, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc y al Parque Revolución en Clavelinas y Juan Sarabia sin número, colonia Nueva Santa María, alcaldía Cuauhtémoc.

Unicornixs Rollers rodarán a las 20:00 horas de la Fuente de las Náyades (Alameda Central) con destino al Parque México en avenida México sin número colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ