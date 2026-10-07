Así Evitas Marcha de Estudiantes que Bloquea Reforma: Alternativa Vial a Manifestación en CDMX

Toma tus precauciones: un grupo de estudiantes realiza una marcha hoy en la Ciudad de México (CDMX); aquí te damos algunas alternativas viales para evitar el bloqueo en Paseo de la Reforma.

Los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez de la Ciudad de México y del Estado de México marcharon hoy desde el Hemiciclo a Juárez, en la zona de la Alameda Central, hacia la anterior sede de la embajada de Estados Unidos, ubicada en Paseo de la Reforma 305, en la colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

Los jóvenes se manifestaron en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir un alto al fuego y el cese de los ataques militares y bombardeos en la Franja de Gaza, según la agenda de movilizaciones de este miércoles de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Ruta de la marcha y alternativas viales

La ruta de la marcha de los estudiantes es por la Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta la antigua sede de la embajada de Estados Unidos.

Reforma estuvo cerrado en ambos sentidos durante el avance del contingente, afectando la circulación de autos y de las unidades del Metrobús.

Alrededor de las 12:30 horas, la manifestación llegó a la antigua sede de la embajada norteamericana, donde los estudiantes colocaron carteles a favor de Palestina.

Para evitar el tráfico en la zona de la manifestación en Reforma, puedes circular por el Circuito Interior o la Avenida Chapultepec.

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