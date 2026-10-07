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Así Evitas Marcha de Estudiantes que Bloquea Reforma: Alternativa Vial a Manifestación en CDMX

La ruta de la protesta va del Hemiciclo a Juárez a la anterior sede de la embajada de Estados Unidos en México

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Estudiantes Marchan en CDMX Hacia Reforma en Apoyo a Palestina

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Estudiantes bloquean Reforma en solidaridad con Palestina. ¿Cómo evitar el tráfico? Te damos las rutas alternativas para moverte sin problemas.

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