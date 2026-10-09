Bloqueos en Reforma e Insurgentes: Estas Son las Alternativas Viales en CDMX

La circulación en Paseo de la Reforma y calles de la alcaldía Cuauhtémoc presenta afectaciones debido a las manifestaciones de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes protestan frente a la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con reportes de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se registraron cierres en Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente este jueves 8 de octubre de 2026, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

Los manifestantes exigen mejoras en sus condiciones laborales, incremento salarial, abasto de insumos médicos y cambios en la dirigencia sindical. Durante la movilización, también se reportaron complicaciones viales en la zona de Rosales, Bucareli y las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades viales reportaron afectaciones en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, a la altura del cruce con Eje 1 Poniente. También se informó de complicaciones en Niños Héroes, entre Doctor Liceaga y Doctor José María Vértiz.

Aunque los manifestantes advirtieron que podrían extender sus movilizaciones a otras vialidades, entre ellas Insurgentes y avenida Cuauhtémoc, la información proporcionada no confirma cierres en todos esos puntos.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación llamó a los trabajadores del IMSS a evitar afectaciones a la ciudadanía y continuar el diálogo con la dirigencia sindical para atender sus demandas.

La dependencia informó que la mesa de diálogo comenzó este jueves, pero un grupo de participantes se levantó y decidió movilizarse hacia Paseo de la Reforma, donde cerró la circulación vehicular.

Respecto a las declaraciones que circulan por parte de integrantes del Sindicato del Seguro Social, la Secretaría de Gobernación rechazó que se haya retenido a persona alguna.

"La situación fue aclarada en la mesa de diálogo, no existe ninguna prueba de que esto haya sucedido y se reitera el llamado al diálogo, el respeto, a conducirse con la verdad y a la construcción de acuerdos", añadió la dependencia federal.

Ante las afectaciones, la SSC capitalina recomendó considerar las siguientes alternativas para evitar las zonas con cierres:

Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente: utilizar Circuito Interior o avenida Chapultepec para rodear el área de la protesta. Avenida Insurgentes también puede ser una opción, siempre que no presente cierres.

Rosales, Bucareli y alrededores de Gobernación: evitar las calles próximas a la movilización y considerar Circuito Interior o avenida Chapultepec para continuar el recorrido.

Niños Héroes, entre Doctor Liceaga y Doctor José María Vértiz: optar por avenida Cuauhtémoc, Vértiz o Doctor Lavista para evitar el tramo afectado.

La circulación también se vio afectada en la Calzada de Tlalpan al norte, específicamente a la altura de la estación del Metro Viaducto, donde hay actualmente un cierre a la circulación por trabajadoras sexuales, en el tema de la ciclovía.

Las manifestantes exigen cumplir los acuerdos que se tenían con gobierno central sobre la problemática, que según lo señalado, no se han cumplido. Ante esta situación mantienen cerrados todos los carriles hacia el sur.

En el lugar le prendieron fuego a neumáticos como parte de las protestas. La SSC recomienda utilizar como alternativa la Simón Bolívar.

Las rutas disponibles pueden cambiar conforme avance la movilización, por lo que se recomienda verificar los reportes de tránsito antes de salir y considerar tiempo adicional para los traslados.

PT