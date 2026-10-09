Movilidad

Bloqueos en Reforma e Insurgentes: Estas Son las Alternativas Viales en CDMX

Trabajadores del IMSS protestan frente a Gobernación; aquí las avenidas sugeridas para evitar las zonas afectadas

BloqueosLas rutas disponibles pueden cambiar conforme avance la movilización. Foto: N+
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