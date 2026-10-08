Así Evitas Bloqueo de Trabajadores del IMSS: Alternativa Vial a Manifestaciones en CDMX

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestan este jueves en calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los manifestantes se reúnen en dos puntos, en la alcaldía Cuauhtémoc y Coyoacán.

Un grupo de trabajadores activos y jubilados del IMSS se concentra desde las 8:30 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

La alternativa vial para evitar el bloqueo es Insurgentes, Tamaulipas y Av. Nuevo León, según el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Luego, los manifestantes se trasladarón a la Secretaría de Gobernación para realizar un mitin, previo a una reunión con autoridades federales.

Otro grupo se concentra en el Hospital General de Zona No. 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro”, en calzada del Hueso, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Puedes usar como ruta alterna Calzada de Tlalpan, Canal de Miramontes, Calzada Acoxpa, Eje 3 Oriente (Cafetales).

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato; así como respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como un cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral

Se prevé que a estas protestas se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Con información de N+

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