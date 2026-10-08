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Así Evitas Bloqueo de Trabajadores del IMSS: Alternativa Vial a Manifestaciones en CDMX

Los manifestantes exigen la renuncia del secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Marcha de trabajadores del IMSSMarcha de trabajadores y jubilados del IMSS. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Trabajadores del IMSS protestan en CDMX por violaciones laborales. Exigen cambios urgentes. Descubre cómo evitar los bloqueos en la ciudad.

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