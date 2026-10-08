Movilidad

¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de Trabajadores del IMSS? Habrá Manifestación en Dos Puntos

Empleados en activo y jubilados se movilizan este jueves para externar varias demandas, como abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad

Personal de salud realiza protesta en IMSS Bienestar en octubre 2024 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonal de salud realiza protesta en IMSS Bienestar en octubre 2024 en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+