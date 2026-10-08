¿A Qué Hora Inicia Bloqueo de Trabajadores del IMSS? Habrá Manifestación en Dos Puntos

Toma tus precauciones: Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán diversas protestas este jueves en calles de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén afectaciones viales en varias zonas.

En N+ te informamos la hora y los puntos afectados por la manifestación, para que tomes previsiones y consideres alternativas viales y así evites los bloqueos.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, las movilizaciones tendrán lugar en las alcaldías Cuauhtémoc y Coyoacán. A continuación, te contamos todos los detalles.

Protesta en alcaldía Cuauhtémoc hoy

Como primera actividad, los trabajadores en activo y jubilados protestarán a las 08:30 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, en la colonia Doctores.

Según los datos de la agenda, la manifestación será para exigir la renuncia del Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

Además, demandarán respeto integral a sus derechos laborales, abasto completo y oportuno de insumos y equipo médico de calidad, revalorización de sus contratos colectivos, jubilación digna con garantías, incremento salarial directo al tabulador y alto a la precarización laboral en el seguro social; así como cese a la intimidación, represalias y acoso sindical y laboral.

Los manifestantes se trasladarán después a la Secretaría de Gobernación (Segob) para realizar un mitin a las 10:00 horas, y a las 11:00 horas sostendrán una reunión con autoridades de dicha dependencia.

En apoyo se sumarán a la movilización miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social y Asamblea Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Manifestación en Coyoacán

Por otra parte, durante el día, trabajadores del Hospital General de Zona Número 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro” del IMSS protestarán en dichas instalaciones hospitalarias, ubicadas en Calzada del Hueso, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Lo anterior con la finalidad de demandar aumento salarial y la destitución de su líder sindical por presuntamente malos manejos.

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

SPB