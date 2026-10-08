Agenda de Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 8 de octubre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 11 concentraciones, 3 rodadas ciclistas, una rodada en patines y 11 eventos de esparcimiento durante la jornada de este jueves en la capital del país.

Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social se concentrarán a las 08:30 horas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI avenida Cuauhtémoc 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

Extrabajadores de la Extinta Ruta 100 se reunirán a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobierno en avenida Plaza de la Constitución 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Ciclistas rodarán a las 19:45 horas en Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc, Barrio San Lucas con destino a la Unidad Habitacional Nonoalco Tlatelolco, Lerdo, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Amazonas Rollers, rodarán a las 20:30 horas de Dr. Mora sin número, colonia Centro con destino calles de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ