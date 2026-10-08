Sociedad

A Un Año de Tragedia en Veracruz, Habitantes Siguen Esperando Apoyos del Gobierno

El temporal de lluvias de 2025 dejó un total de 35 decesos, 27 de ellos en Poza Rica, y miles de damnificados

Habitantes levantan los escombros tras las lluvias en Álamo, Veracruz, en 2025Habitantes levantan los escombros tras las lluvias en Álamo, Veracruz, en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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