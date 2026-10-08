A Un Año de Tragedia en Veracruz, Habitantes Siguen Esperando Apoyos del Gobierno

Hace un año, en Veracruz se registraron inundaciones que provocaron la muerte de una treintena de personas, principalmente en Poza Rica y Álamo Temapache.

Tras la tragedia, se prometió reubicación de damnificados y un muro de protección en el río Cazones.

Hasta ahora, las autoridades estatales no han cumplido y cientos de familias siguen viviendo en condiciones de riesgo, como nos cuentan

Silverio Zapotitla, vecino de la colonia Nueva Esperanza, Poza Rica, perdió su casa y todas sus pertenencias hace un año, con la crecida del río Cazones, en Poza Rica, Veracruz.

"Estamos en una bomba de tiempo aquí pegados al río, porque cada que crece, pues estamos con el temor de lo que ya pasó”.

Como las autoridades no han entregado las casas que prometieron a damnificados, sigue viviendo en las márgenes del afluente, donde el riesgo de inundación es latente en temporada de lluvias.

A 12 meses de las históricas inundaciones en el norte de Veracruz, familias acusan incumplimientos y entregas parciales o incompletas de apoyos.

“Fue cuando llevamos este papel, lo llevamos y dijo que no teníamos derecho a los enseres”

Es el caso de Eudocio Núñez, vecino de la colonia Ignacio de la Llave, en Poza Rica, quien fue censado y recibió un primer apoyo de 20 mil pesos, pero a diferencia de miles de familias, el gobierno estatal ya no le dio otro recurso para reconstrucción ni enseres.

"Ya después nos dijeron como a los dos, tres meses, no recuerdo qué tiempo transcurrió para que nos dieran los 60, 70 o 40 (mil) que daban y ya nos dijeron que no nos tocaba nada”.

A pregunta de cuál cree que fue la razón para que no le dieran el segundo apoyo, Eudocio afirma: “No sabría decirle, porque se lo han de haber clavado”.

La madrugada del 10 de octubre de 2025, el estado fue azotado con lluvias e inundaciones de hasta 7 metros. El saldo oficial fue de 35 decesos, 27 de ellos en Poza Rica.

La Federación entregó apoyos y despensas a más de 56 mil familias en el estado, pero, según vecinos, no se entregaron completos ni a todos, por lo que han presentado escritos en la Secretaría del Bienestar.

Habitantes del municipio vecino de Tihuatlán, como Jorge Guzmán, de la colonia Plan de Ayala, aseguran que tampoco recibieron apoyos, situación que atribuyen a que no son gobernados por Morena.

"Se politizó y no nos trajeron apoyo acá. Está Movimiento Ciudadano y aquí pues no quisieron traer los apoyos. Yo me imagino que ha de ser así, porque ya pedimos apoyo y no quieren venir".

El Atlas de Riesgo de Poza Rica advierte que las inundaciones son un problema agudo y recurrente, y que el riesgo en general es alto. La cantidad de habitantes en riesgo por inundaciones asciende a más de 150 mil.

Desde 2025, la gobernadora Rocío Nahle anunció la reubicación de damnificados y bordos de protección en el río, obras que, a un año, no se han concretado.

En el caso de la construcción de casas para familias afectadas, apenas está en proceso. Se proyectan 4 mil 200 en Coatzintla y Álamo.

Las nuevas viviendas en Coatzintla se edificarán en un terreno donde todavía no inicia la cimentación. Martha Camacho, vecina de la Colonia Nueva Esperanza, Poza Rica, dice: “Si nos lo van a hacer, que sea un poco rápido porque aquí estamos, cada que llueve, cada que el río está crecido, no dormimos”.

Los bordos están en proceso de licitación. En junio, la Conagua lanzó una convocatoria para licitar esta obra con la intención de que se hiciera entre el 2 de julio y el 28 de noviembre de este año.

Aunque se presentaron 11 propuestas, la licitación se declaró desierta, por lo que el organismo volvió a convocar a los interesados. El fallo está pendiente.

Hasta ahora, solo se han colocado costales de arena en un tramo, así como un tapete de bloques de concreto en las inmediaciones del Puente Cazones 2.

Haydée Cabrera, vecina de la colonia Ignacio de la Llave, señala: “Como pueden ver, aunque no esté lloviendo, el agua de drenaje se sale, por eso les digo que esto es para nosotros ya es una urgencia”.

El gobierno estatal instaló el Sistema de Alertamiento Temprano en el municipio, que con cinco torres que emitirán avisos sonoros, deberá dar cobertura a más de 10 kilómetros de zonas inundables.

Mientras Poza Rica se sigue recuperando, cada temporal de lluvias representa una nueva amenaza para cientos de familias que viven entre el temor, la incertidumbre y el abandono del gobierno estatal.

Con información de Antonio Baranda y Rafael López, de la Unidad de Investigación N+ Focus

ICM