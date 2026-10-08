Sociedad

El Reto de la Educación en México: Falta de Maestros Empuja Carga Docente, según la OCDE

Con tendencia a la baja en el gasto público y cada vez menos maestros en las aulas, este sería el futuro del sistema educativo nacional

Escuela mexicana durante el regreso a clases 2026-2027Madre de familia e hijos en escuela mexicana durante el regreso a clases 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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