Sigue Bloqueo de Trabajadores del IMSS en Reforma: Esto Es lo que Piden en Protesta

La circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma permanece cerrada a la altura de Toledo, debido al plantón de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes continúan con sus protestas para exigir mejores condiciones laborales.

Los manifestantes rechazan el incremento de 2.9% directo al sueldo tabular para el periodo 2026-2027, acordado por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Consideran que el porcentaje es insuficiente y exigen un aumento salarial de 10%.

La protesta de este viernes ocurre después de que las movilizaciones del jueves 8 de octubre provocaran bloqueos en distintos puntos de la capital, con afectaciones al tránsito durante varias horas.

Los automovilistas pueden utilizar como alternativas el Circuito Interior y la avenida Chapultepec para evitar la zona afectada. El cierre se mantiene frente a las oficinas centrales del instituto, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cabe señalar que entre sus demandas también se encuentran el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos, mejores condiciones laborales, respeto a los derechos sindicales y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

La inconformidad se intensificó luego de que una mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), realizada el jueves, concluyera sin acuerdos. Tras la reunión, los trabajadores se movilizaron hacia las oficinas centrales del IMSS, donde bloquearon la circulación y comenzaron a instalar un plantón.

El día jueves, realizaron cierres en la avenida Paseo de la Reforma y en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, dichos bloqueos se extendieron a cruces cercanos a Insurgentes y Bucareli.

FBPT