Movilidad

Sigue Bloqueo de Trabajadores del IMSS en Reforma: Esto Es lo que Piden en Protesta

El pasado jueves, se realizaron movilizaciones del personal médico y administrativo en vialidades principales

Bloqueo de trabajadores del IMSSTrabajadores del IMSS bloquean Paseo de la Reforma. Foto: N+

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