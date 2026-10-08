Bloqueo en la México-Toluca: Alternativas Viales para Evitar Cierre en Camino a Santa Fe

Esta mañana un grupo de personas bloquea la avenida Toluca, a la altura del número 942, en la colonia Olivar de los Padres, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

Son aproximadamente 10 personas, quienes se oponen a la colocación de una máquina sondeadora para realizar un estudio de mecánica de suelos para la construcción de la línea 5 del Cablebús.

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Cabe destacar que la avenida Toluca conecta con la Supervía Poniente, la cual es uno de los principales caminos hacia la zona de Santa Fe.

Las alternativas viales son Desierto de los Leones, Glaciar y Calzada de Las Águilas.

Los vecinos están molestos porque se están perforando los registros del agua y temen quedarse sin el líquido por fractura de la tubería.

Después del mediodía, los inconformes decidieron reabrir de manera momentánea la circulación, para evitar más caos en la zona debido a que en la parte posterior hay un kínder y se acerca la hora de la salida.

Advirtieron que podrían extender su bloqueo por cinco días o más en caso de no recibir respuesta a sus peticiones.

Otras protestas en CDMX

Además, toma en consideración que trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestan este jueves en calles de la alcaldía Cuauhtémoc y Coyoacán.

Un grupo se concentrar en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en avenida Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Otro, en el Hospital General de Zona No. 32 “Dr. Mario Madrazo Navarro”, en calzada del Hueso, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán.

Con información de N+