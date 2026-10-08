Tráfico vehicular

Bloqueo en la México-Toluca: Alternativas Viales para Evitar Cierre en Camino a Santa Fe

Los manifestantes se oponen a la colocación de una máquina para la construcción de la línea 5 del Cablebús

Bloqueo en la México-TolucaBloqueo en la México-Toluca. Foto: N+

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Manifestantes bloquean avenida Toluca por estudio del Cablebús. Afecta la conexión a Santa Fe. Alternativas viales: Desierto de los Leones, Glaciar y Calzada de Las Águilas.

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Bloqueo en Carretera México-Toluca Hoy 8 de Octubre 2026: Alternativas por Cierre en Camino a Santa Fe | N+