Muere Hombre en Metro CDMX: Esto Pasó Hoy en Estación Chabacano de la Línea 2

Un hombre murió en la Estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), lo que originó el despliegue de la Policía capitalina y los servicios de emergencia.

Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, 11 de marzo de 2026, en esa estación de la Línea 2 del Metro CDMX, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.

¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?

Este miércoles, miembros de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron alertados sobre el fallecimiento de un hombre de entre 60 y 65 años de edad en la Estación Chabacano.

De acuerdo con los primeros informes, el adulto mayor se convulsionó, se desvaneció y murió al interior de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Ante ello, se emitió el aviso correspondiente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para el levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley.

Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. Los servicios periciales notificarán a sus familiares sobre el fallecimiento.

