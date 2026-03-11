Muere Hombre en Metro CDMX: Esto Pasó Hoy en Estación Chabacano de la Línea 2
La mañana de este miércoles murió un adulto mayor en instalaciones del Metro de la Ciudad de México
Un adulto mayor murió este miércoles 11 de marzo, al interior del Metro Chabacano en la Ciudad de México; reportes indican que se desvaneció y falleció segundos después
Un hombre murió en la Estación Chabacano del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), lo que originó el despliegue de la Policía capitalina y los servicios de emergencia.
Los hechos ocurrieron la mañana de hoy, 11 de marzo de 2026, en esa estación de la Línea 2 del Metro CDMX, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc.
¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro?
Este miércoles, miembros de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) fueron alertados sobre el fallecimiento de un hombre de entre 60 y 65 años de edad en la Estación Chabacano.
De acuerdo con los primeros informes, el adulto mayor se convulsionó, se desvaneció y murió al interior de la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña.
Ante ello, se emitió el aviso correspondiente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para el levantamiento del cuerpo y las diligencias de ley.
Hasta el momento la víctima no ha sido identificada. Los servicios periciales notificarán a sus familiares sobre el fallecimiento.
