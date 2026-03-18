Otra Protesta en CDMX Hoy: Campesinos de Morelos se Manifiestan en Tlalpan

Campesinos de Morelos se trasladaron a la Ciudad de México (CDMX) hoy, 18 de marzo de 2026, para realizar una protesta en las oficinas de Alimentación para el Bienestar, ubicadas en la alcaldía Tlalpan.

Desde la madrugada de este miércoles, productores de maíz morelenses abordaron seis autobuses y se movilizaron a la capital mexicana para exigir atención a sus demandas.

En redes sociales, el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) expresó su apoyo a los campesinos e indicó que no darán “ni un paso atrás” hasta ver concretados los acuerdos que les garanticen un futuro digno para el campo mexicano.

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¿Qué demandan los productores de maíz?

De acuerdo con la información de la organización en redes sociales, la principal demanda de los productores de maíz es que Alimentación para el Bienestar cumpla con los compromisos adquiridos.

“No pedimos más, solo lo justo. El reclamo es el mismo que hemos venido sosteniendo: exigimos que esta dependencia cumpla con los compromisos adquiridos con los productores. Nuestro trabajo alimenta a la nación y merece respeto y respaldo real, no solo palabras”.

Durante su protesta frente a la dependencia en la alcaldía Tlalpan, los manifestantes indicaron que ya cuentan con sus productos, por lo que pidieron que las autoridades lo recojan de los centros de acopio, para que se distribuya.

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“Ellos tienen su logística, pero nosotros también queremos ver que ese maíz y todos los granos que se comprometieron que iban a absorber, los absorban y los distribuyan”, expresaron durante un mitin.

En sus pancartas, se pudieron leer leyendas como: “Exigimos más costales para embazar más de 5 mil toneladas de maíz”, “los campesinos de Morelos también somos pueblo”, “sin maíz no hay país”, entre otras.

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Con información de N+.

spb