Bloqueo en CDMX por Choferes de Plataforma: Zona Afectada por Protesta Hoy

Choferes de plataforma llevarán a cabo una nueva marcha hoy, 15 de abril de 2026, para que consideres tus tiempos de traslado y rutas alternas, en N+ te decimos cuál será la zona afectada.

Esta actividad está programada para comenzar a las 9:30 de la mañana, por lo que se prevé que las complicaciones de tránsito en vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX).

Video: Habilitarán Predio para Que Taxis por Aplicación Puedan Recoger Usuarios del AICM; Será Espacio de Corta Estadía

El punto de reunión será la sede alterna del Congreso de la Ciudad de México, ubicada en Plaza de la Constitución, número 7, donde se desarrollará el espacio de diálogo titulado “Iztapalapa inteligente: Tecnología y movilidad para el futuro”.

El encuentro tiene como finalidad construir una agenda conjunta enfocada en:

Seguridad en servicios de movilidad.

Innovación tecnológica aplicada al transporte.

Acceso equitativo para los usuarios.

En el evento participarán representantes del gobierno, legisladores, iniciativa privada y ciudadanía.