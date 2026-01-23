Ojo a la Restricción: ¿Hay Doble Hoy No Circula 24 de Enero? Carros Castigados en CDMX y Edomex

Ya van dos veces en este mes que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) decide activar la Contingencia Ambiental por mala calidad del aire en el Valle de México, por tal motivo, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana sábado 24 de enero 2026, para que sepas qué carros, placas y engomados no circulan por el programa sabatino de restricción vehicular en CDMX y Edomex.

El programa Hoy No Circula sabatino siempre suele aumentar la cantidad de autos que no pueden transitar en las calles, esto con el objetivo de contribuir a la disminución de la contaminación en la Ciudad y el Estado de México. Pese a ello, durante los próximos días existe alta posibilidad de que las autoridades activen la fase 1 de contingencia en CDMX y Edomex debido a la mala calidad del aire.

¿Hay Contingencia Ambiental hoy en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el último reporte, ni la CAMe ni el Gobierno del Estado de México han decidido activar la fase 1 por contingencia, esto debido a que la calidad del aire en CDMX y en el Edomex hoy es aceptable en todas las alcaldías y municipios del Valle de México.

Con esta información parece muy poco probable la posibilidad de que las autoridades activen la contingencia, pero aún así te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que se brinden al respecto a lo largo del día, pues en cualquier momento puede empeorar aún más la calidad del aire en el Valle de México.

¿Hay Doble Hoy No Circula sabatino 24 de enero 2026?

Debido a que hasta el momento no está activa la Contingencia Ambiental, el Doble Hoy No Circula también se encuentra suspendido, eso quiere decir que este sábado se aplican las restricciones vehiculares habituales en CDMX y el Estado de México.

De igual forma, te recordamos que el programa Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y en los siguientes municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza. Coacalco. Cuautitlán. Cuautitlán Izcalli. Chalco. Chicoloapan. Chimalhuacán. Ecatepec de Morelos. Huixquilucan. Ixtapaluca La Paz. Naucalpan de Juárez. Neza. Nicolás Romero. Tecámac. Tlalnepantla de Baz. Tultitlán. Valle de Chalco. Zona Metropolitana del Valle de Toluca. Zona Metropolitana Santiago Tianguistenco.

Hoy No Circula 24 enero 2026 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas no circulan?

Para el cuarto sábado del mes, el programa Hoy No Circula sabatino opera con normalidad este 24 de enero 2026, por ello los siguientes carros y terminación de placas que no circulan son las siguientes:

No circulan autos con holograma 1 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8 .

y placas con terminación . Descansan todos los carros con holograma 2 .

. Autos foráneos con placas extranjeras no pueden salir.

Con la suspensión del Doble Hoy No Circula 24 de enero 2026, te recomendamos seguir de cerca todas las actualizaciones que la CAMe y el Gobierno del Estado de México puedan brindar con respecto al tema de la calidad del aire en CDMX y Edomex. De igual forma te recordamos que el programa de restricción vehicular sabatino aplica en un horario de 05:00 a 22:00 horas.

