Encuentran Restos Humanos Embolsados Cerca de una Escuela en Tultitlán, Estado de México
Itzel Cruz Alanís | N+
De acuerdo con los primeros reportes, los supuestos restos humanos se localizaron en la calle Crisantemas, en el Fraccionamiento Izcalli Rinconada
Padres de familia de una primaria en Tultitlán detectaron bolsas con restos humanos, por lo que autoridades acudieron al lugar y resguardaron la zona mientras iniciaron las investigaciones correspondientes.
COMPARTE:
Padres de familia reportaron la mañana de hoy, 23 de enero de 2026, el hallazgo de bolsas negras con presuntos restos humanos en Tultitlán, Estado de México; esto es lo que se sabe sobre el caso.
De acuerdo con los primeros reportes, los supuestos restos humanos se localizaron en la calle Crisantemas, en el Fraccionamiento Izcalli Rinconada, cerca de la escuela primaria República Mexicana.
Noticia relacionada: Trágico Accidente en la México-Pachuca Hoy Deja Varios Muertos: ¿Qué Pasó en Ecatepec?
Padres de familia se percatan de los restos humanos
Fueron los padres de familia los que se percataron del olor fétido cuando llevaron a sus hijos a la escuela, la mañana de hoy, por lo que reportaron el caso a las autoridades.
Policías municipales resguardaron zona, mientras las autoridades dieron inicio a las investigaciones correspondientes.
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Detienen a Ryan Wedding, Exatleta Olímpico Vinculado con el Cártel de Sinaloa
- Alerta por Histórica Tormenta Invernal en EUA y Canadá: Nevadas y Frío Alcanzarán México
- García Harfuch Se Reúne con Director del FBI; Kash Patel Parte a EUA con 2 Detenidos
Con información de Itzel Cruz Alanís, N+.
RMT