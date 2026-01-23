Encuentran Restos Humanos Embolsados Cerca de una Escuela en Tultitlán, Estado de México

Padres de familia reportaron la mañana de hoy, 23 de enero de 2026, el hallazgo de bolsas negras con presuntos restos humanos en Tultitlán, Estado de México; esto es lo que se sabe sobre el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los supuestos restos humanos se localizaron en la calle Crisantemas, en el Fraccionamiento Izcalli Rinconada, cerca de la escuela primaria República Mexicana.

Padres de familia se percatan de los restos humanos

Fueron los padres de familia los que se percataron del olor fétido cuando llevaron a sus hijos a la escuela, la mañana de hoy, por lo que reportaron el caso a las autoridades.

Policías municipales resguardaron zona, mientras las autoridades dieron inicio a las investigaciones correspondientes.

Con información de Itzel Cruz Alanís, N+.

RMT