Mega Fuga Rompe Pavimento y Dispara Enorme Chorro de Agua en Iztapalapa, CDMX

Aquí te compartimos el video de la enorme fuga de agua en la colonia Leyes de Reforma

Una megafuga de agua desperdicia miles de litros del líquido en la colonia Purísima en Iztapalapa; muy cerca de un transformador y cableado eléctrico

Una nueva mega fuga de agua rompió el pavimiento en calles de Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX), lo que generó un enorme chorro que alcanzó el cableado de electricidad en la zona.

Los hechos ocurrieron en el cruce de La Purísima y la Calle 4, en la colonia Leyes de Reforma, donde quedaron bloques de cinta asfáltica sobre la vía, luego de que se desprendieron por la fuerza del agua.

Noticia relacionada: Sacmex Ocultó Información Sobre Agua Contaminada en Benito Juárez: CDHCM Destapa Falla Grave.

Fuga, a un costado de SEGIAGUA

Cabe señalar que la mega fuga de agua se registró justo a un costado de las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), del Gobierno de la Ciudad de México.

En ese punto, desde las primeras horas comenzaron a desperdiciarse miles de litros de agua potable e incluso, debido a la intensa presión, ya se registran calles aledañas con inundaciones.

Mega fuga dispara enorme chorro de agua

Por la fuerza del agua se rompió la cinta asfáltica y varios bloques quedaron sobre la vía.

Pero además, el enorme chorro de agua alcanzó el cableado de electricidad y estuvo a punto de llegar al transformador y los cables de alta tensión, lo que generó mayor riesgo en la zona.

En los videos captados por N+ se pudo apreciar también el desperdicio de miles de litros de agua y la afectación en el pavimento.

Con información de N+.

