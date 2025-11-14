Paro en Poder Judicial de CDMX Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Trabajadores

¡Toma precauciones! Porque hoy, 14 de noviembre de 2025, hay paro de labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los puntos afectados por protesta de trabajadores.

Los trabajadores del Poder Judicial exigen mejoras laborales, entre ellas un aumento salarial del 15%. Esperan un diálogo con las autoridades

Es importante que sepas que habrá personal para atender asuntos urgentes, así que si tienes algo programado lo mejor es que sigas la información a través de los canales oficiales del Poder Judicial de la CDMX.

Puntos afectados por protesta de trabajadores

Desde las 8:00 horas, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México (CDMX) protestan en:

Accesos del edificios al Poder Judicial, en Avenida Niños Héroes, alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta es pacífica y no afecta la circulación en la zona, por lo que la vialidad está en calma.

