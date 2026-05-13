Poda del Árbol Laureano Fue Ilegal: Sedema y Alcaldía Niegan Autorización de Corte de Ramas
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La Sedema investiga quién dio la autorización para la poda del árbol Laureano en la alcaldía Beniti Juárez
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La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México y la alcaldía Benito Juárez negaron que hayan dado autorización para la poda del árbol conocido como Laureano, ubicado en la calle Miguel Laurent, Colonia Tlacoquemecatl ,de dicha alcaldía.
Reportes ciudadanos denunciaron la poda de Laureano presuntamente por trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante redes sociales circularon videos de cuando los trabajadores cortan las ramas del árbol, declarado Patrimonio Natural.
@CFEmx podando a Laureano un árbol patrimonial argumentando que tiene autorización de la @AccionesBJ @BJAlcaldia !! @SEDEMA_CDMX @cultura_mx @tlacodelvalle @UnidosDelValle @supercivicosmx @Mr_Civico @laputavibra07 pic.twitter.com/Ov6FjbaFis— En La Napoles (@EnlaNapolesBJ) May 12, 2026
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Poda de Laureano fue ilegal
Mediante un comunicado, la Sedema informó que los trabajos realizados recientemente sobre el árbol Laureano, “no fueron autorizados, ejecutados ni coordinado por esta dependencia”. Es decir, que la poda fue ilegal, al no existir un permiso para realizarla.
“Tras recibir reportes ciudadanos, personal técnico de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) acudió al sitio para realizar una revisión y recabar información sobre lo ocurrido”.
Sobre trabajos realizados en el árbol “Laureano” la #SedemaInforma: pic.twitter.com/uNBKFMUBTB— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) May 13, 2026
La Sedema indicó que dará seguimiento al caso conforma a la normatividad ambiental vigente, y reiteró que cualquier intervención en el arbolado urbano debe realizarse bajo criterios técnicos y con las autorizaciones correspondientes.
Al respecto, la alcaldía Benito Juárez también se deslindó de la poda de Laureano, asegurando que no dio autorización para ello.
“La alcaldía Benito Juárez no autorizó ninguna poda al árbol conocido como Laureano. Reconocemos el valor ambiental de este ejemplar que forma parte del patrimonio ambiental de nuestra alcaldía”.
La alcaldía Benito Juárez no autorizó ninguna poda al árbol conocido como Laureano. Reconocemos el valor ambiental de este ejemplar que forma parte del patrimonio ambiental de nuestra alcaldía.#OrdenYSeguridad— Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) May 12, 2026
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Con información de N+
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