Protesta del IPN Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Bloqueos de Trabajadores y Estudiantes

Este martes, 6 de enero de 2026, se prevé una protesta de integrantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son los puntos afectados, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes del colectivo estudiantil ‘No te calles Bátiz” quienes protestan para exigir:

La recalendarización y que el pliego petitorio sea concluido ya que no hay acuerdos firmes ni verificables por parte de las autoridades del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 "Juan de Dios Bátiz“.

También trabajadores del bloque de Delegaciones Democráticas del Instituto Politécnico Nacional protestarán para exigir:

El pago de la segunda parte del aguinaldo 2025.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 7 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Puntos afectados por bloqueos de trabajadores y estudiantes del IPN

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los estudiantes del IPN se reunirán a las 11:00 horas en:

Centro Estudios Científicos y Tecnológicos No. 9 "Juan de Dios Bátiz“, ubicado en Mar Mediterráneo No. 227, colonia Nextitla, alcaldía Miguel Hidalgo.

No se descarta que se unan en apoyo comunidades estudiantiles de otras escuelas; así como el bloqueo de vialidades como medida de protesta.

Mientras que los trabajadores del IPN se reunirán a las 11:00 horas en:

La Secretaría de Administración del Instituto Politécnico Nacional, ubicada en Avenida Miguel Othón de Mendizabal Oriente y Miguel Bernard, colonia La Escalera, alcaldía Gustavo A. Madero.

No se descarta el bloqueo de vialidades como medida de protesta exigiendo el cumplimiento de su demanda. Se recomienda a los automovilistas salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

