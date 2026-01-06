Evita Esta Zona: Protesta Hoy por Motociclista Arrastrado en Iztapalapa, CDMX

¡Toma precauciones! Diversos colectivos de motociclistas saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX) hoy, 6 de enero de 2026, en protesta por la muerte de Roberto Hernández, quien fue atropellado y arrastrado por casi 2 kilómetros en calles de la alcaldía Iztapalapa.

Aquí te contamos dónde será la concentración de este martes, para que tomes precauciones y consideres rutas alternas para evitar complicaciones en tus traslados.

¿Qué pasó en el caso de Roberto Hernández?

La noche del sábado pasado, Roberto Hernández se dirigía en motocicleta a Nezahualcóyotl, en el Estado de México, para recoger a su pareja.

Sin embargo, cuando estaba por cruzar Periférico Oriente y Eje 6 Sur, un coche azul conducido por una mujer lo impactó casi al llegar debajo de un puente.

Luego del choque, el motociclista se incorporó para reclamar a la conductora, pero ella lo embistió y lo arrolló. El cuerpo del hombre quedó debajo del automóvil y, por circunstancias que no han sido esclarecidas, estuvo enganchado varias calles.

En esta nota te compartimos la crónica completa de lo ocurrido, así como la información que han presentado las autoridades capitalinas.

Protesta hoy en la CDMX

En ese contexto, hoy diversos colectivos motociclistas anunciaron una protesta en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, los manifestantes realizarán una concentración a las 12:30 horas en el Hospital de Especialidades "Dr. Belisario Domínguez”, en Avenida Tláhuac 4866, colonia San Lorenzo Tezonco.

Lo anterior para exigir justicia y acompañamiento para la familia del motociclista fallecido en el hecho de tránsito.

La SSC no descartó que se sumen en apoyo otros colectivos motociclistas y ciclistas.

