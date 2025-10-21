Inicio Ciudad de México Protesta UNAM Hoy: ¿Dónde es la Manifestación de Trabajadores este 21 de Octubre 2025? 

Protesta UNAM Hoy: ¿Dónde es la Manifestación de Trabajadores este 21 de Octubre 2025? 

Trabajadores del Sindicato de la UNAM protestarán en calles de la CDMX hoy, 21 de octubre de 2025.

Protesta de trabajadores de la UNAM

Protesta de trabajadores de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este martes, 21 de octubre de 2025, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM que exigen:

  • Un aumento salarial del 20% para académicos y administrativos, que garantice el acceso a servicios básicos de calidad y responda a las condiciones inflacionarias de la economía actual.

¿Dónde es la protesta de trabajadores de la UNAM?

Los trabajadores del sindicato saldrán a manifestarse hoy en la alcaldía Benito Juárez, se reunirá a partir de las 10:00 horas en:

  • Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en Avenida  Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Se recomienda salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.

Con información de N+

