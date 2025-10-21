Protesta UNAM Hoy: ¿Dónde es la Manifestación de Trabajadores este 21 de Octubre 2025? 

Este martes, 21 de octubre de 2025, trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizarán una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de integrantes del Sindicato de Trabajadores de la UNAM que exigen:

Un aumento salarial del 20% para académicos y administrativos, que garantice el acceso a servicios básicos de calidad y responda a las condiciones inflacionarias de la economía actual.

Noticia relacionada: ¿A Qué Hora Será Hoy la Protesta en Caseta de Tepotzotlán? Convocan a Manifestación

¿Dónde es la protesta de trabajadores de la UNAM?

Los trabajadores del sindicato saldrán a manifestarse hoy en la alcaldía Benito Juárez, se reunirá a partir de las 10:00 horas en:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en Avenida Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Se recomienda salir con anticipación, evitar la zona, en la medida de lo posible, o buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar