Calidad del Aire: ¿Qué Años Hubo Más Contingencias en CDMX, Edomex y Zona del Valle de México?

Ante la mala calidad del aire en lo que va de 2026 en la Ciudad de México (CDMX), el Estado de México (Edomex) y la Zona del Valle de México, en N+ te compartimos un recuento de los años que hubo más contingencias ambientales en estas zonas del país.

De acuerdo con los registros históricos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) han ocurrido más de un centenar de contingencias ambientales desde 1988, según datos del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA).

¿Cuáles han sido los años con más contingencias ambientales en ZMVM?

Los años con más contingencias ambientales fueron los siguientes:

1993 registró 12 contingencias ambientales

registró 2016 registró 10 contingencias ambientales

registró 2024 registró 12 contingencias ambientales

registró El contaminante principal fue el ozono (O₃) con 88 contingencias

PM2.5 con 9 y PM10 con 7.

En 2019, el 14 de mayo, fue un caso extraordinario y se activaron simultáneamente PM2.5 y ozono.

¿Cuáles son los meses del año con más contingencias ambientales?

La mayoría de las contingencias suceden entre los meses de febrero y mayo, la razón es al combinarse la alta radiación solar, estabilidad atmosférica, escasa ventilación y ambiente seco.

¿Meses con menor incidencia de continencias ambientales?

Los meses de verano y otoño se registran menor incidencia a las contingencias ambientales.

Cuando es diciembre y enero ocurren episodios asociados a partículas finas debido a las inversiones térmicas y la pirotecnia que se utiliza.

