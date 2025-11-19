¿Qué Evento Hay en el Zócalo CDMX Mañana 20 de Noviembre 2025? Hora para Ver Espectáculo En Vivo

Durante las últimas semanas muchas actividades se han realizado en la capital del país, por eso es momento de saber qué evento hay en el Zócalo de la CDMX mañana jueves 20 de noviembre 2025 y la hora en que dará inicio el espectáculo, para que millones de personas puedan presenciarlo totalmente en vivo y gratis, pues se espera que la plancha del Centro Histórico se llene por completo.

Apenas el pasado fi de semana el dos eventos abarrotaron el Zócalo CDMX, por eso en una nota te dijimos qué hubo el 15 y 16 de noviembre 2025, pues una de las movilizaciones dio mucho de qué hablar por los cientos de heridos y detenido que dejó.

¿Qué evento hay en el Zócalo CDMX mañana 20 de noviembre 2025?

Como ya es costumbre cada año, este jueves se va a realizar el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, que conmemora el aniversario de la Revolución Mexicana. A diferencia de otros años, para este 2025 el evento va a dar inicio en la plancha del Zócalo capitalino, por eso en una nota ya te mostramos la nueva ruta que va a tener el recorrido.

Es importante recodar que el desfile de la Revolución Mexicana siempre se lleva a cabo el 20 de noviembre y no se recorre al día feriado, como muchos creen.

¿A qué hora inicia el evento en el Zócalo en vivo este 20 de noviembre 2025?

El desfile del 20 de noviembre en la CDMX ya tiene horario de inicio oficial. Empieza a las 10:00 horas de la mañana de este jueves 20 de noviembre 2025, donde los elementos de las Fuerzas Armadas exhibirán su talento frente a miles de asistentes en un evento totalmente gratuito.

Para toda la gente que desee asistir al evento en el Zócalo o que simplemente vaya a transitar por el Centro Histórico de la CDMX, en una nota ya te mostramos la lista de calles cerradas por el desfile del 20 de noviembre 2025.

El evento en el Zócalo del 20 de noviembre va a ser totalmente gratis, y pese que se realiza en un día laboral normal, se espera la presencia de muchas personas en la plancha de la Plaza de la Constitución. De igual forma, recuerda que el desfile cívico-militar se puede ver en vivo por la señal de N+ FORO.

