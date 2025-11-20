¿Qué Evento Habrá en el Zócalo CDMX el Sábado 22 de Noviembre? Agenda del Concierto Gratis

Apenas vivimos toda la emoción del desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana y ya se dio a conocer que habrá un nuevo evento en el Zócalo de la CDMX este fin de semana, por eso acá te decimos quiénes estarán para el concierto en vivo de este sábado 22 de noviembre 2025.

El desfile del 20 de noviembre transcurrió con normalidad, por eso en una nota te dejamos las fotos de lo mejor del evento. De igual forma, te respondimos si está cerrado el Zócalo hoy, pues elementos de seguridad resguardaron la plancha de la Plaza de la Constitución debido a manifestantes que pretendían llegar.

¿Qué evento habrá en el Zócalo CDMX el sábado 22 de noviembre?

El evento que hay en el Zócalo este 22 de noviembre 2025 es la Fiesta de Culturas Comunitarias 2025, que también lleva por nombres Yoltlajtolli: Voces Vivas.

Dicho evento tiene como objetivo dar acceso a la cultura a todas y a todos y al mismo tiempo la defensa, el reconocimiento de las lenguas originarias a través de las niñas y los niños, así lo dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

¿Quiénes estarán en el concierto en el Zócalo CDMX del 22 de noviembre 2025?

Para el evento de este sábado en el Zócalo CDMX, se va a contar con las participación de más de 200 mil niñas, niños y adolescentes de distintas comunidades del país. Entre los grupos que estarán en la plancha del Centro Histórico se encuentran:

Semilleros Creativos de la Secretaría de Cultura.

Banda Tradicional Comunitaria de Mujeres Indígenas.

Coro Nacional Comunitario.

Semilleros de la Niñez Indígena Cultura.

El evento en el Zócalo de este sábado 22 de noviembre 2025 ya tiene horario de inicio. La Fiesta de Culturas Comunitarias empieza a las 17:30 horas y se espera que el concierto y demás actividades tengan una duración de entre dos y tres horas, aproximadamente en la plancha del Centro Histórico de la CDMX. Cabe recalcar que la entrada es totalmente gratis.

