¿Qué Pasará en tu Celular el 18 de Febrero 2026? Aviso Especial para CDMX por Simulacro Nacional

Si vives o trabajas en la Ciudad de México (CDMX), es importante que tomes previsiones para el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas. Ese día será el Primer Simulacro 2026, por lo que en N+ te indicamos qué pasará con tu celular, según el aviso de las autoridades capitalinas.

En ese sentido, hicieron un llamado a la población a participar y seguir los protocolos establecidos en hogares, escuelas y centros laborales, ya que por primera vez, la Ciudad de México y el Estado de México realizarán un simulacro de manera coordinada a nivel metropolitano.

Las autoridades capitalinas destacaron que millones de personas se trasladan diariamente entre ambas entidades, por lo que consideró necesaria una estrategia conjunta ante emergencias, ya que los fenómenos naturales no reconocen límites administrativos.

El ejercicio del 18 de febrero planteará una hipótesis de sismo magnitud 7.2, con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y una profundidad de 12 kilómetros.

Además de los altavoces del C5 y las transmisiones en radio y televisión, la alerta también sonará en teléfonos celulares como medida complementaria, similar a lo que pasó en ocasiones pasadas cuando sonaron.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó en conferencia de prensa del pasado 10 de febrero que este ejercicio será el primero de tres simulacros en los que participará la capital durante 2026. El segundo está programado para el 6 de mayo y el tercero el 19 de septiembre, en el marco del Simulacro Nacional.

¿Cómo se activará la Alerta Sísmica en CDMX?

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa Venegas, explicó que el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES) será el encargado de activar la alerta sísmica. El C5 la difundirá mediante 13 mil 992 altavoces instalados en edificios públicos y privados, además de medios electrónicos.

Mientras que el titular de la Agencia de Innovación Pública (ADIP), Ángel Tamariz, detalló que la alerta también se enviará a teléfonos celulares en la Ciudad de México como complemento al sistema de altavoces.

En el Estado de México, la alerta se activará en todo el territorio estatal. Las autoridades mexiquenses instalarán su Comité de Atención a Emergencias en el C5 estatal, realizarán una evaluación inicial de daños y desplegarán aeronaves del agrupamiento Relámpago.

