¿Sonará Alerta Sísmica en Edomex? Lista de Municipios que se Suman a Primer Simulacro 2026

A manera de prevención, en algunas zonas sonará la Alerta Sísmica y para que lo tomes en cuenta, en N+ te compartimos si en el Estado de México (Edomex) se activarán los altavoces y la lista de municipios que se suman al Primer Simulacro 2026.

De acuerdo con las autoridades del Edomex, el Primer Simulacro 2026 que tendrá como hipótesis un temblor de magnitud 7.2, con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

La actividad se desarrollará en los municipios mexiquenses que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y contempla la activación de la Alerta Sísmica mediante altavoces del C5...como parte de un escenario hipotético de sismo de magnitud 7.2, con epicentro a 11 km al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

¿A qué hora sonará la Alerta Sísmica y en dónde?

Los municipios que se integrarán al Primer Simulacro por Sismo 2026, ejercicio que se realizará de manera simultánea con la Ciudad de México (CDMX) el próximo martes 18 de febrero, a las 11:00 horas son los que forman parte de la ZMVM, entre ellos están:

Ecatepec.

Naucalpan.

Tlalnepantla.

Nezahualcóyotl.

Tultitlán.

Atizapán de Zaragoza.

Cuautitlán Izcalli.

Coacalco.

Huixquilucan.

Chalco.

Chimalhuacán.

Chicoloapan.

Ixtapaluca.

Valle de Chalco.

La Paz.

Con este simulacro, se busca también revisar los programas de atención y mejorar la capacidad operativa de las instituciones estatales y municipales.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, así como a instituciones públicas, privadas y sociales, a participar de manera responsable y a registrar sus inmuebles en la plataforma oficial del simulacro, con el fin de contar con un mayor alcance y mejores resultados en la evaluación del ejercicio.

