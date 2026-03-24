¿Qué Pasó en la México-Toluca Hoy? Volcadura Ocasiona Choque Múltiple en Carretera Rumbo a CDMX

Este 24 de marzo de 2026, se registró otro aparatoso accidente vial en la Ciudad de México (CDMX), donde una volcadura desató un choque múltiple en la carretera México-Toluca.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 27, perímetro de la alcaldía Cuajimalpa, en dirección CDMX.

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¿Qué ocurrió en la México-Toluca?

En dicha vialidad, un automóvil volcó y ocasionó que se impactaran otros dos vehículos, lo que desató la inmediata movilización de los servicios de emergencia.

Los tripulantes de las unidades resultaron con lesiones menores.

Al sitio se movilizaron paramédicos, policías y elementos de la Guardia Nacional, quienes realizaron las maniobras correspondientes.

Los autos fueron subidos a una plataforma de una grúa y posteriormente trasladados frente al corralón frente a las instalaciones de la GN en Cuajimalpa.

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Afectaciones a la circulación

Debido al choque múltiple y las posteriores maniobras de los servicios de emergencia se registró caos vial en la zona.

Luego del retiro de las unidades se restableció la circulación dirección a la Ciudad de México, específicamente la zona de Constituyentes y Reforma.

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Con información de N+.

spb