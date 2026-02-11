¿Qué Pasó en Constituyentes? Troncos Causan Caos Vial en CDMX Hoy 11 de Febrero
Alrededor de 20 troncos de una tonelada cada uno cayeron de un camión y quedaron sobre la avenida Constituyentes
La mañana de hoy, 11 de febrero de 2026, alrededor de 20 troncos cayeron de un camión y ocasionaron severo caos vial en la avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.
El percance ocurrió en Constituyentes, a la altura del Anillo Periférico, hasta donde llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, grúas y demás servicios de emergencia.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Distribuidor Vial Heberto Castillo Hoy?: Caos por Accidente y Caída de Señalamiento.
Caen pesados troncos sobre carpeta asfáltica
Los hechos ocurrieron cuando aparentemente se reventaron los cinchos con los que estaban atados los troncos, lo cual ocasionó que cayeran a la carpeta asfáltica.
En total se desprendieron unos 20 troncos con peso aproximado de una tonelada cada uno, lo que ocasionó múltiples afectaciones a la circulación en la zona.
Debido a ello, únicamente quedó habilitado un carril para el avance de los automovilistas rumbo al centro de la CDMX.
Al sitio llegaron grúas para realizar las maniobras correspondientes y retirar los enormes troncos.
Con información de N+.
