¿Qué Pasó en Constituyentes? Troncos Causan Caos Vial en CDMX Hoy 11 de Febrero

Alrededor de 20 troncos de una tonelada cada uno cayeron de un camión y quedaron sobre la avenida Constituyentes

Este 11 de febrero de 2026, troncos causaron caos vial en Constituyentes. Foto: N+

La mañana de hoy, 11 de febrero de 2026, alrededor de 20 troncos cayeron de un camión y ocasionaron severo caos vial en la avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

El percance ocurrió en Constituyentes, a la altura del Anillo Periférico, hasta donde llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, grúas y demás servicios de emergencia.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Distribuidor Vial Heberto Castillo Hoy?: Caos por Accidente y Caída de Señalamiento.

Troncos caen de camión en Constituyentes. Foto: N+

Caen pesados troncos sobre carpeta asfáltica

Los hechos ocurrieron cuando aparentemente se reventaron los cinchos con los que estaban atados los troncos, lo cual ocasionó que cayeran a la carpeta asfáltica.

En total se desprendieron unos 20 troncos con peso aproximado de una tonelada cada uno, lo que ocasionó múltiples afectaciones a la circulación en la zona.

Debido a ello, únicamente quedó habilitado un carril para el avance de los automovilistas rumbo al centro de la CDMX.

Al sitio llegaron grúas para realizar las maniobras correspondientes y retirar los enormes troncos.

