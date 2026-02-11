¿Qué Pasó en Constituyentes? Troncos Causan Caos Vial en CDMX Hoy 11 de Febrero

La mañana de hoy, 11 de febrero de 2026, alrededor de 20 troncos cayeron de un camión y ocasionaron severo caos vial en la avenida Constituyentes, en la alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.

El percance ocurrió en Constituyentes, a la altura del Anillo Periférico, hasta donde llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, grúas y demás servicios de emergencia.

Troncos caen de camión en Constituyentes. Foto: N+

Caen pesados troncos sobre carpeta asfáltica

Los hechos ocurrieron cuando aparentemente se reventaron los cinchos con los que estaban atados los troncos, lo cual ocasionó que cayeran a la carpeta asfáltica.

En total se desprendieron unos 20 troncos con peso aproximado de una tonelada cada uno, lo que ocasionó múltiples afectaciones a la circulación en la zona.

Debido a ello, únicamente quedó habilitado un carril para el avance de los automovilistas rumbo al centro de la CDMX.

Al sitio llegaron grúas para realizar las maniobras correspondientes y retirar los enormes troncos.

