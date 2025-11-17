Inicio Ciudad de México ¿Qué Pasó en la Naucalpan-Toluca Hoy? Cierran Autopista por Accidente de Tráiler en Huixquilucan

¿Qué Pasó en la Naucalpan-Toluca Hoy? Cierran Autopista por Accidente de Tráiler en Huixquilucan

Debido a lo aparatoso del accidente en Huixquilucan, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación en ambos sentidos

Accidente en la Autopista Naucalpan-Toluca.

Accidente en la Autopista Naucalpan-Toluca. Foto: N+

La mañana de este lunes, 17 de noviembre de 2025, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación a la altura del km 36, en Huixquilucan, por un incidente con un tráiler.

Según los primero reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad que transportaba rollos de tele, luego se impactó contra el muro de contención y se incendió.

Foto: X @RominaCDV

Cierran ambos sentidos de la autopista Naucalpan-Toluca

Debido a lo aparatoso del accidente, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación, a la altura del km 36, en Huixquilucan, en ambos sentidos; la carga del tráiler quedó regada en el pavimento.

El conductor de la unidad accidentada fue revisado por paramédicos en el lugar y se reporta en buen estado de salud.

Con información de N+

Accidentes de Carretera
