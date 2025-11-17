¿Qué Pasó en la Naucalpan-Toluca Hoy? Cierran Autopista por Accidente de Tráiler en Huixquilucan

La mañana de este lunes, 17 de noviembre de 2025, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación a la altura del km 36, en Huixquilucan, por un incidente con un tráiler.

Video: Cierran Autopista Naucalpan-Toluca por Incendio de Camión; Estos Son Puntos Afectado Hoy

Según los primero reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad que transportaba rollos de tele, luego se impactó contra el muro de contención y se incendió.

Foto: X @RominaCDV

Cierran ambos sentidos de la autopista Naucalpan-Toluca

Debido a lo aparatoso del accidente, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación, a la altura del km 36, en Huixquilucan, en ambos sentidos; la carga del tráiler quedó regada en el pavimento.

🚨 AVISO IMPORTANTE 🚨



La autopista Naucalpan–Toluca está cerrada en ambos sentidos a la altura del km 36, en Huixquilucan, por un incidente con un tráiler; el operador es valorado por servicios de emergencia. pic.twitter.com/Z4qvPcJOjp — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 17, 2025

El conductor de la unidad accidentada fue revisado por paramédicos en el lugar y se reporta en buen estado de salud.

