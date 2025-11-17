¿Qué Pasó en la Naucalpan-Toluca Hoy? Cierran Autopista por Accidente de Tráiler en Huixquilucan
Debido a lo aparatoso del accidente en Huixquilucan, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación en ambos sentidos
La mañana de este lunes, 17 de noviembre de 2025, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación a la altura del km 36, en Huixquilucan, por un incidente con un tráiler.
Según los primero reportes, el conductor perdió el control de la pesada unidad que transportaba rollos de tele, luego se impactó contra el muro de contención y se incendió.
Cierran ambos sentidos de la autopista Naucalpan-Toluca
Debido a lo aparatoso del accidente, la autopista Naucalpan-Toluca fue cerrada a la circulación, a la altura del km 36, en Huixquilucan, en ambos sentidos; la carga del tráiler quedó regada en el pavimento.
🚨 AVISO IMPORTANTE 🚨— Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) November 17, 2025
La autopista Naucalpan–Toluca está cerrada en ambos sentidos a la altura del km 36, en Huixquilucan, por un incidente con un tráiler; el operador es valorado por servicios de emergencia. pic.twitter.com/Z4qvPcJOjp
El conductor de la unidad accidentada fue revisado por paramédicos en el lugar y se reporta en buen estado de salud.
Con información de N+
