¿Qué Pasó en el Metro CDMX Hoy? Reportan un Hombre Muerto en Estación Guerrero

La mañana de hoy, 12 de marzo de 2026, se registró movilización policiaca en las inmediaciones de la estación Guerrero de la Línea 3; aquí te informamos qué pasó este jueves en el Metro de la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en la estación Guerrero hoy?

De acuerdo con los primeros reportes, al abrir las puertas del Metro CDMX, autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en el exterior de la estación Guerrero, ubicada en el Eje 1 Norte Mosqueta y Zarco, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc.

RMT