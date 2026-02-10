¿Qué Pasó en la Colonia Martín Carrera? Atacan a Balazos Auto con 4 Personas en GAM 

Un nuevo hecho de violencia se registró en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México (CDMX), cuando un auto particular en el que viajaban cuatro personas fue atacado a balazos la noche de ayer.

La balacera ocurrió en calles de la colonia Martín Carrera, donde quedaron al menos 12 casquillos percutidos.

Traslado a hospital

Inmediatamente después del ataque a tiros, el automóvil fue trasladado hasta el Hospital General de La Villa, pero se desconoce si fueron las propias personas lesionadas o alguien más que llevó el vehículo al lugar.

Los lesionados fueron ingresados al hospital para su atención médica. Según primeros informes, algunos ya habrían fallecido, aunque hasta el momento no se ha brindado información oficial al respecto.

Afuera de ese centro de salud arribaron una ambulancia del Servicio Médico Forense (Semefo) y una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para resguardar el lugar.

Auto quedó con varios impactos de bala

El automóvil gris recibió varios impactos de bala, sobre todo en el parabrisas, y quedó con un cristal roto en la parte trasera.

Mientras que en el sitio del ataque, personal de seguridad resguardó los casquillos percutidos para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Se informó que al parecer ya hay personas detenidas por esa agresión, pero tampoco se ha detallado de manera oficial.

