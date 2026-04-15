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¿Qué Pasó en Santa María la Ribera Hoy? Encuentran Cuerpo en Descomposición en un Departamento

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Esto es lo que se sabe sobre el hallazgo de un cuerpo en descomposición, en la colonia Santa María la Ribera

Servicios periciales acuden a la colonia Santa María la Ribera

Servicios periciales acuden a la colonia Santa María la Ribera. Foto: N+

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Autoridades encontraron un cuerpo en descomposición en un departamento de la colonia Santa María la Ribera; esto es lo que se sabe sobre el hallazgo en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en un departamento de la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 95, al cruce con Sabino, en la Santa María la Ribera.

Vecinos habían reportado un olor fétido, lo que llevó al hallazgo del cuerpo en descomposición.

Mapa de la Sor Juana Inés de la Cruz número 95, en Santa María la Ribera

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