¿Qué Pasó en Santa María la Ribera Hoy? Encuentran Cuerpo en Descomposición en un Departamento

Autoridades encontraron un cuerpo en descomposición en un departamento de la colonia Santa María la Ribera; esto es lo que se sabe sobre el hallazgo en un departamento de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en un departamento de la calle Sor Juana Inés de la Cruz número 95, al cruce con Sabino, en la Santa María la Ribera.

Vecinos habían reportado un olor fétido, lo que llevó al hallazgo del cuerpo en descomposición.

Fue hallado un cadáver en descomposición al interior de un domicilio en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, luego del reporte de olor fétido por parte de vecinos.



Sigue la señal por https://t.co/OZdJPy7Oml pic.twitter.com/loX8Il4Ekk — NMás (@nmas) April 15, 2026

Mapa de la Sor Juana Inés de la Cruz número 95, en Santa María la Ribera

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT