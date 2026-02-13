Se registró el desalojo de usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, la noche del viernes 13 de febrero de 2026. Tan solo en las inmediaciones de la estación Hidalgo con el cruce de Paseo de la Reforma lucen filas de personas desconcertadas que tratan de encontrar una forma para movilizarse.

Debido a maniobras para retirar un objeto metálico en zona de vías de la Línea 3, se implementa servicio provisional de Indios Verdes a La Raza y de Balderas a Universidad.

Se coordina apoyo con unidades de @RTP_CiudadDeMex en el tramo La Raza–Balderas.

A través de redes sociales el Metro capitalino explicó que debido a maniobras para retirar un objeto metálico en zona de vías de la Línea 3, se implementa servicio provisional de la siguinete manera:

Indios Verdes a La Raza

Balderas a Universidad

RTP brinda apoyo a usuarios afectados

Además, se mencionó que se coordina apoyo con unidades de RTP para los usuarios afectados de la Línea 3 del Metro de la CDMX en el tramo La Raza–Balderas. Imágenes áreas muestran el colapso en inmediaciones de Línea 3 de la CDMX.

Previamente, en redes sociales, los usuarios de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Indios Verdes a Universidad compartían imágenes sobre el restraso en el servicio y la saturación en el servicio.

Afirmaban que, llevaban más de diez minutos en el Metro parados y en la oscuridad, además de la afluencia en el lugar.

