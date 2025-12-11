¿Qué Pasó en la Línea 5 del Metro CDMX Hoy? Cierran Acceso a Estación Politécnico por Riña

El director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava, informó que la noche de este jueves 11 de diciembre se cerró temporalmente el acceso a la estación Politécnico de la Línea 5 debido a una riña al exterior.

Vía la red social X, Rubalcava detalló que el cierre es temporal y únicamente aplica para el acceso norponiente en la estación Politécnico.

Aviso importante – Línea 5: Al momento se realiza el cierre temporal del acceso Norponiente en la estación Politécnico de la Línea 5 del Metro CDMX, debido a una riña al exterior

¿Cuáles son las alternativas para los usuarios de la Línea 5?

"Personal de Seguridad del Metro resguarda las instalaciones y apoya en el flujo de personas usuarias", añadió el director general del Metro.

Debido a lo anterior, el Metro de la Ciudad de México recomendó a los usuarios utilizar los accesos alternos y seguir las indicaciones del personal en estación.

