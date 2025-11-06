¿Qué Pasó en el Metro CDMX Hoy? Línea 6 se Queda sin Servicio

Todos los días, en el Metro de CDMX ocurren sucesos por los que en algunas ocasiones, el servicio es interrumpido, provocando caos y retrasos a los miles de pasajeros que a diario se trasladan por este medio de transporte; aquí te decimos qué pasó hoy, 6 de noviembre de 2025, en la Línea 6.

Datos de la Línea 6 del Metro CDMX: La también llamada línea roja cuenta con 11 estaciones, que van de El Rosario a Martín Carrera.

La también llamada línea roja cuenta con 11 estaciones, que van de El Rosario a Martín Carrera. La Línea 6 conecta con las Líneas 3, 4, 5 y 7.

¿Qué pasó en la Línea 6 del Metro CDMX?

El Metro de la Ciudad de México informó este jueves que el servicio fue interrumpido en la Línea 6 luego de que presuntamente una persona “se arrojó al paso del tren”.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la estación Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), al norte de la Ciudad de México, donde la persona que se habría aventado a las vías, murió.

Video: Muere Una Persona al Caer a Vías del Metro Martín Carrera en CDMX

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 6. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. Toma previsiones. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 6, 2025

Autoridades atienden emergencia en estación Martín Carrera

De inmediato, el servicio se interrumpió en la Línea 6 para dar paso a las labores de rescate, por parte de los cuerpos de emergencia.

A la estación Martín Carrera llegaron servicios periciales para recoger el cuerpo de la persona.

Posteriormente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de CDMX reanudó el servicio en todas las estaciones de la Línea 6.

Mapa de la estación Martín Carrera

