Quitan a MP de Agencia en Tlalpan Tras ser Denunciado por Acoso Sexual y Laboral

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) determinó retirar del cargo a Jorge "N", Ministerio Público que era responsable de la Agencia Tlalpan 5, luego de ser acusado de acosar sexual y laboralmente a una joven.

Ana, la denunciante, concluyó sus estudios en Derecho y tenía la ilusión de integrarse profesionalmente a la FJGCDMX. Por ello solicitó realizar su servicio social en la unidad territorial localizada en Topilejo.

Sin embargo, dijo que Jorge "N", el responsable de la agencia, comenzó a acosarla sexualmente y le aseguró que obtendría una plaza en la institución ministerial a cambio de sostener relaciones sexuales con él, según contó a N+.

Luego de que se hizo pública la denuncia, y de que colectivos de apoyo a mujeres respaldaran a la víctima, la fiscalía capitalina determinó enviar a Jorge "N" con un cargo menor en La Joya, en la misma alcaldía, mientras continúan las investigaciones.

Este 13 de enero, la joven fue citada en la FGJCDMX, donde le informaron sobre la decisión de la dependencia encabezada por Bertha Alcalde. Ana acusó que las indagatorias no prosperaban y le notificaron que se tomarían cartas en el asunto, pues se hallaron "irregularidades" por parte de "Jorge N".

Noticia relacionada: Colima se Posiciona Como el Estado con Más Llamadas al 911 por Acoso Sexual

Video: Mujer Denuncia a Integrante del MP en Tlalpan por Acoso Sexual y Laboral; Fiscalía lo Degrada de Su Cargo.

"Estábamos inconformes de que no había avances, me mandaron una notificación donde decía que se iban a tomar algún tipo de sanción con esta persona, porque resulta que sí encontraron irregularidades en su comportamiento", dijo en entrevista con este medio.

Me acabo de enterar que ya no va a ser el responsable de agencia, como estaba, lo bajaron a la sede que está en La Joya, y pues ahora va a ser MP

La joven dijo estar inconforme con que el presunto acosador continuara trabajando en la misma zona. Señaló que el área especializada en Asuntos de Género tomó las investigaciones y le prometieron que habrá resultados.

¿Cómo fue el acoso de Jorge "N"?

Ana presentó su denuncia desde el 12 de septiembre del año pasado, luego de una serie de conductas de acos por parte del MP.

Al principio, Jorge "N" le expresaba comentarios sobre su físico y no prestaba atención, pero el caso escaló cuando él le pidió que tuvieran una relación sexual y así accedería a un puesto en la FGJCDMX.

"Él empezaba con ese tipo de palabras, de qué eres una estrella llamada Anita, eres la más bonita de la fiscalía, eres la mejor", narró.

Noticia relacionada: Mujeres, Víctimas de Abuso y Acoso Sexual, un Problema que Impacta en Todo México

Yo no hacía caso, pues, me empezó a decir que él quería tener una relación conmigo, me ofrecía a cambio de que yo accediera a tener una relación, que me iba a ayudar a tener una plaza en la fiscalía

La joven afirma que rechazó de manera contundente la propuesta y decidió continuar con su servicio social. Pero agregó que la conducta de MP era casi la misma con varias compañeras de trabajo.

No solamente conmigo era así, a todo mundo quería abrazar, a todo mundo quería besar

Dijo que Jorge "N" comenzó a saludarla con besos en la mejilla, casi rozando sus labios. Con el transcurrir del tiempo, el presunto acosador insistió en su proposición, dijo Ana.

Video: Retiran del Cargo a MP Acusado de Acoso Sexual en la Alcaldía Tlalpan.

Pasaron los días y pues con la insistencia de que tuviéramos algo, la verdad fueron muchísimas (veces), cada que llegaba a la oficina volvía a hacerme la propuesta. Trataba de besarme, era cuando se acercaba demasiado

Yo no accedí, porque le dije que yo no iba a fallarle a mi esposo, que tanto me había apoyado

Tras negarse, comenzó a sufrir represalias y hostigamiento laboral, situación que se prolongó hasta que decidió presentar una denuncia.

Al decirle que no, él empezó con otro tipo de comportamientos conmigo, muy groseros, ya me trataba mal, me gritaba

Ana acusó que han transcurrido cerca de cuatro meses sin que la investigación registre avances sustanciales, por lo que siente mucho coraje.

Noticia relacionada: Delincuencia y Acoso Sexual Aumentan en el Metro de la CDMX: Usuarios Viajan con Miedo a Diario

Dijeron que la fiscal no ha dado ni fecha ni hora para que se puedan revisar cámaras, ni para que se pueda revisar el lugar de los hechos, yo siento mucho coraje

Buscan destitución del MP; Apoyan a Ana

Monserrat Durán, dirigente del Colectivo Las Tonatzin, dijo que se buscará que el MP sea destituido de sus funciones públicas y se otorguen medidas cautelares para proteger a Ana.

"Se va a trabajar para destituir al Ministerio Público, exigir la vinculación y una medida cautelar idónea para salvaguardar a nuestra víctima. Él ya no va a ser responsable de la agencia, donde se encontraba en Topilejo", comentó.

Durán apuntó que el caso "no es un tema aislado" y que varios funcionarios de la FGJCDMX piden vaores sexuales alegando un intercambio de algo en su poder.

Montserrat, del Colectivo Las Tonat, añadió que se dará apoyo a Ana y dijo que si los superiores de la dependencia desconocen de los casos de acoso sexual de su personal, el problema seguirá.

Video: ¿Por Qué las Víctimas de Abuso y Acoso Sexual No Denuncian en la CDMX?

Desde la colectiva le vamos a dar acompañamiento y se dé la destitución de este Ministerio Público, sabemos que no es un tema aislado. Si los jefes generales no saben esta situación, pues claramente va a seguir el acoso

La fiscalía capitalina informó que se encuentra revisando el caso. A través de una tarjeta informativa interna, la dependencia confirmó la existencia de una carpeta de investigación y precisó que la denunciante fue canalizada al área de Atención a Víctimas, y estaba pendiente el resultado del dictamen psicológico.

En tanto, el agente del MP acusado se negó a dar entrevista.

Noticia relacionada: Mujeres Policías de México son Víctimas de Acoso Sexual y Discriminación en su Trabajo

El acoso sexual y laboral

El Instituto de las Mujeres identifica las siguientes actitudes por acoso sexual laboral.:

Comentarios sobre el cuerpo, la vestimenta o la forma de caminar.

Miradas lascivas, gestos o insinuaciones sexuales.

Chistes o burlas de contenido sexual.

Invasión del espacio personal y tocamientos no consentidos.

Insistencia en citas o contacto físico tras una negativa expresa.

En la Ciudad de México se registran en promedio cuatro denuncias diarias por acoso sexual. Cada año se han contabilizado alrededor de mil 500 carpetas por el mismo delito en la fiscalía.

Historias recomendadas:

Con información de Arturo Sierra

ASJ