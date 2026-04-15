Reanudan Servicio en Línea 3 del Metro CDMX Hoy 15 de Abril 2026 luego de Disturbio Eléctrico

El Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro informó la noche de este miércoles 15 de abril de 2026 que el servicio en la Línea 3 fue reanudado en su totalidad luego del disturbio eléctrico registrado en el exterior.

Dicho incidente provocó la suspensión del servicio de las estaciones Copilco a Universidad, mientras que de Indios Verdes a Miguel Ángel de Quevedo se ofrecía servicio provisional.

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"Se reanuda el servicio en la Línea 3, todas las estaciones se encuentran abiertas y en servicio", informó la administración del Metro capitalino vía la red social X.

#AvisoMetro: Se reanuda el servicio en la Línea 3, todas las estaciones se encuentran abiertas y en servicio.

Atiende las indicaciones del personal del Sistema. — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 16, 2026

Cierre de la Línea 3 del Metro Provoca Caos en la Estación Miguel Ángel de Quevedo

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que a las 20:53 horas se recuperó la carga que alimenta al Metro capitalino. "Personal de la CFE se mantiene al pendiente para atender cualquier eventualidad adicional en la red".

La CFE informa que a las 20:53 horas se recuperó la carga que alimenta al @MetroCDMX.



Personal de la CFE se mantiene al pendiente para atender cualquier eventualidad adicional en la red. — CFEmx (@CFEmx) April 16, 2026

Circulación de trenes se normalizará de manera gradual

Por su parte, el director general del STC Metro, Adrián Rubalcava, informó que la circulación de los trenes se normaliza de manera gradual.

"Agradezco la pronta respuesta de los técnicos del Metro así como al personal de la CFE, y el apoyo de la RTP durante la contingencia", escribió en su cuenta personal de la red social X.

Se reanuda en su totalidad el servicio en la Línea 3 del @MetroCDMX, tras atender un disturbio eléctrico externo a la operación del Sistema.

La circulación de los trenes se normaliza de manera gradual. Agradezco la pronta respuesta de los técnicos del Metro así como al personal… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 16, 2026

¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro?

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por el Metro, el disturbio eléctrico se suscitó en una subestación eléctrica en el tramo Universidad-Copilco.

Debido a que las vías de circulación de trenes en el tramo Miguel Ángel de Quevedo quedaron sin energía, fue necesario descender a los usuarios de tren en el túnel, con apoyo de personal de Protección Civil y Seguridad Industrial del organismo para guiarlos hacia los andenes.

Así Se Ve Desde el Aire la Afectación en Metro Copilco ante Cierre de la Línea 3

Más tarde, la CFE informó que ya se tenía identificada falla en un circuito de la subestación Taxqueña, que ha afectado el suministro del Metro CDMX.

"Personal de CFE de inmediato emprendió labores de restablecimiento para recuperar el suministro en el menor tiempo posible", informó la compañía eléctrica nacional.

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