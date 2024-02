A un mes de la muerte de Esmeralda y Sofia, hermanas que cayeron a una alcantarilla sin tapa en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, su madre denunció que las autoridades no han hecho justicia.

Elvira Canchola, madre de las niñas fallecidas, dijo:

Me arrebataron a mis hijas, me quitaron la vida, no tengo que perder, voy contra todo, tiene que haber responsables, no es posible que me digan que aquí no hay responsables, exijo justicia para mis hijas y no voy a descansar hasta encontrarla, voy a tener que ir a todas las dependencias que sean necesarias, no me importa, tengo el tiempo del mundo