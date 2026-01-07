Caso Refugio Franciscano: ¿Dónde Están y Qué Pasará con los Casi Mil Animales Rescatados?

Los animales del Refugio Franciscano fueron rescatados este miércoles 7 de enero de 2026 y la movilización de elementos de seguridad provocó la protesta de activistas y animalistas, quienes piden información sobre el estado de salud de los animales, así como de cuántos perros y gatos sacaron del predio ubicado en la alcaldía Cuajimalpa.

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto en el santuario comenzó por una disputa legal. Las autoridades capitalinas decidieron rescatar a los animales del refugio, debido a que presentan indicios de maltrato animal, principalmente relacionados con hacinamiento y descuido.

La disputa de este predio es una situación entre particulares. El gobierno de la ciudad respetará la resolución judicial que se derive de los procesos jurídicos y administrativos, aclaró la jefa de gobierno, Clara Brugada

Asimismo, la funcionaria aseguró que no están interesados en intervenir en ese predio, por lo que se mantendrán alejados del asunto legal, ya que la prioridad son los animales que ahí vivían.

No estamos interesados en intervenir en ese predio y respetamos y respetaremos absolutamente la decisión judicial al respecto

Sin embargo, durante el operativo a cargo de elementos de la Policía de Investigación (PDI), así como organismos a favor de la protección de los animales, algunos manifestantes se enfrentaron contra las autoridades.

Entre jaloneos y empujones, pidieron que se les informara cuál sería el destino de los perros y gatos del Refugio Franciscano, así como el número exacto de especies, ya que en el lugar habitaban casi mil de ellos.

¿Qué pasará con los animales del Refugio Franciscano?

Luego de darse a conocer las acciones en inmediaciones del kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, a la altura de la colonia Lomas de Vista Hermosa, las autoridades indicaron que el objetivo del rescate es poner a salvo a los perros y gatos del refugio.

Debido a que se tiene que garantizar que todos los animales reciban atención médica, ya que se encontraban en malas condiciones, lo que vulnera su derecho a tener una vida digna y libre de maltrato.

Los vamos a atender muy bien, vamos a darles una vida muy buena, aseguró Brugada

La mandataria explicó que se todo se está realizando con los protocolos necesarios y todo aquello para brindar detalles de cada uno de los animales rescatados.

Debemos garantizar que todos los animalitos que hoy se están rescatando después de darles tratamiento tengan hogar, que sean atendidos, añadió

Por ello, adelantó que todos los animales del Refugio Franciscano serán enviados a diversos centros para recibir atención veterinaria y toda aquella que requieran para recuperarse, debido a que las condiciones en las que vivían no eran óptimas.

¿Dónde están los animales del Refugio Franciscano?

Los animales del Refugio Franciscano serán trasladados a las siguientes sedes:

Hospital Veterinario de la CDMX, en Iztapalapa (Animales en situación crítica)

Brigada de Vigilancia Animal en Xochimilco

Albergue canino de la Sedema en el Ajusco

Hasta el momento se sabe que el número de animales del Refugio Franciscano son:

Resguardo 936 animales de ellos:

798 con huellas de maltrato o crueldad

20 hospitalizados

21 sin vida

En tanto, las autoridades indicaron que una vez que los animalitos recuperen su salud, se realizará una campaña con la intención de que los habitantes puedan adoptarlos y brindarles hogar y un espacio en sus familias.

Cuento con la solidaridad de los capitalinos para que cuando se mejoren podamos darlos en adopción

