Refugio Franciscano Logra Acuerdos con Autoridades de CDMX; Darán en Adopción a Perros
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El Refugio Franciscano agradeció a los más de 1,200 voluntarios que "ayudaron a pintar y adecuar el albergue"
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El Refugio Franciscano informó que logró varios acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que iniciará una campaña de adopción de perros y gatos, en conjunto con las autoridades.
Mediante un comunicado, el refugio explicó que ayer, 28 de abril, se acordó en las mesas de trabajo y diálogo con autoridades capitalinas, el “regreso de los franciscanos a su hogar”.
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¿Cómo será la adopción de perros y gatos?
El Refugio Franciscano indicó que se dará en adopción a “los franciscanitos que sean aptos”, para que encuentren un hogar digno y seguro, y que esto será bajo un protocolo que se trabajó en conjunto, sin embargo, no dio más detalles. Solo indicó que los franciscanitos que no sean adoptados, quedarán bajo su resguardo.
#RefugioFranciscano #TodosSomosFranciscanos pic.twitter.com/a92jGRQ9Pa— REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) April 29, 2026
Señaló que ahora buscarán poner los acuerdos por escrito y terminar las acciones de revisión por peritos expertos del albergue y sus condiciones para recibir a los franciscanitos.
Asimismo, el Refugio Franciscano agradeció a los más de 1,200 voluntarios “que nos ayudaron a pintar y adecuar el albergue”.
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Con información de N+.
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