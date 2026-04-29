Refugio Franciscano Logra Acuerdos con Autoridades de CDMX; Darán en Adopción a Perros

El Refugio Franciscano informó que logró varios acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de México, por lo que iniciará una campaña de adopción de perros y gatos, en conjunto con las autoridades.

Mediante un comunicado, el refugio explicó que ayer, 28 de abril, se acordó en las mesas de trabajo y diálogo con autoridades capitalinas, el “regreso de los franciscanos a su hogar”.

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¿Cómo será la adopción de perros y gatos?

El Refugio Franciscano indicó que se dará en adopción a “los franciscanitos que sean aptos”, para que encuentren un hogar digno y seguro, y que esto será bajo un protocolo que se trabajó en conjunto, sin embargo, no dio más detalles. Solo indicó que los franciscanitos que no sean adoptados, quedarán bajo su resguardo.

Señaló que ahora buscarán poner los acuerdos por escrito y terminar las acciones de revisión por peritos expertos del albergue y sus condiciones para recibir a los franciscanitos.

Asimismo, el Refugio Franciscano agradeció a los más de 1,200 voluntarios “que nos ayudaron a pintar y adecuar el albergue”.

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Con información de N+.

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