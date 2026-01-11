SSC de la CDMX Desplegará Más de 14 mil Policías en Operativo Regreso a Clases 2025-2026
La SSC de la Ciudad de México implementará un amplio operativo de seguridad y movilidad a partir del lunes 12 de enero de 2026 para proteger a la comunidad escolar en las 16 alcaldías.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el “Operativo Regreso a Clases 2025-2026”, con el despliegue de 14 mil 422 policías, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia.
Desde las primeras horas del lunes 12 de enero de 2026, los efectivos de la SSC iniciarán labores de vigilancia y prevención para garantizar el regreso a clases de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, en las 16 alcaldías de la capital.
Las acciones comenzarán a partir de las 06:00 horas, con la participación de policías sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito, Dirección de Seguridad Escolar y personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, quienes se desplegarán en accesos, calles aledañas y avenidas principales de los planteles educativos.
Amplio despliegue
El operativo contará con el apoyo de mil 24 vehículos oficiales, 55 motocicletas, seis grúas, 15 ambulancias, 12 motoambulancias del ERUM y tres aeronaves de los Cóndores, que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia.
Además, los Centros de Comando y Control C2 y el C5 de la Ciudad de México reforzarán las acciones mediante el monitoreo constante de cruces viales para agilizar la circulación ante el incremento del tráfico vehicular.
Policías de tránsito garantizarán la movilidad vehicular y peatonal, orientarán a los automovilistas y evitarán infracciones por estacionarse en zonas prohibidas que afecten la capacidad vial en áreas escolares.
También se realizarán patrullajes preventivos en rutas de transporte público, CETRAM, y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y RTP, para reforzar la seguridad de estudiantes y usuarios.
