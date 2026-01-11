SSC de la CDMX Desplegará Más de 14 mil Policías en Operativo Regreso a Clases 2025-2026

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementará el “Operativo Regreso a Clases 2025-2026”, con el despliegue de 14 mil 422 policías, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y patrimonial del personal docente, estudiantes y padres de familia.

Desde las primeras horas del lunes 12 de enero de 2026, los efectivos de la SSC iniciarán labores de vigilancia y prevención para garantizar el regreso a clases de alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como privadas, en las 16 alcaldías de la capital.

Prepara el Uniforme y la Mochila: Este Es el Día Oficial de Regreso a Clases en México

Las acciones comenzarán a partir de las 06:00 horas, con la participación de policías sectoriales, de la Policía Bancaria e Industrial, Policía Auxiliar, Subsecretaría de Control de Tránsito, Dirección de Seguridad Escolar y personal de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, quienes se desplegarán en accesos, calles aledañas y avenidas principales de los planteles educativos.

Amplio despliegue

El operativo contará con el apoyo de mil 24 vehículos oficiales, 55 motocicletas, seis grúas, 15 ambulancias, 12 motoambulancias del ERUM y tres aeronaves de los Cóndores, que realizarán sobrevuelos de prevención y vigilancia.

Además, los Centros de Comando y Control C2 y el C5 de la Ciudad de México reforzarán las acciones mediante el monitoreo constante de cruces viales para agilizar la circulación ante el incremento del tráfico vehicular.

SSC Despliega Más de 14 Mil Policías con Operativo Regreso a Clases en CDMX

Policías de tránsito garantizarán la movilidad vehicular y peatonal, orientarán a los automovilistas y evitarán infracciones por estacionarse en zonas prohibidas que afecten la capacidad vial en áreas escolares.

También se realizarán patrullajes preventivos en rutas de transporte público, CETRAM, y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero, Sistema de Transportes Eléctricos y RTP, para reforzar la seguridad de estudiantes y usuarios.

Historias recomendadas:

Un Casco Enganchado, Una Pelea, Una Ruta y Un Auto: Claves de la Muerte del Motociclista Roberto

“Huele Muchísimo a Gas”: Los Mensajes de Vecinos Antes de la Explosión en Edificio de Coyoacán